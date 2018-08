Timelapse: informatiecentrum Meerstad verhuist over het water

Hij is zestig meter lang en zestien meter breed en niet ontworpen om dagelijks te varen. Toch is het informatiecentrum van Meerstad in Groningen deze week over het water verplaatst.

'Het was wel even spannend', vertelt Michiel Zandstra van het informatiecentrum. 'Vier sleepboten hebben ons geholpen. Er liggen ook eilandjes in het meer en het was nog niet zo eenvoudig om daar tussendoor te manoeuvreren.'

De tekst gaat verder onder de timelapse



Daar waar de actie is

Het informatiecentrum is drie jaar geleden geplaatst. Het stond de afgelopen tijd in Meeroevers, maar dat deel is nu volgebouwd. 'We willen naar Tersluis, waar nu de actie is', zegt Zandstra. In het informatiecentrum worden mensen geïnformeerd over kavels en woningen. Ook worden er plannen bedacht en uitgewerkt.

Zonnepanelen omdraaien

Het informatiecentrum ligt inmiddels op zijn nieuwe plek, maar er is nog geen stroom. Ook moeten de zonnepanelen worden omgedraaid, want die liggen nu op de noordkant. Als alles goed gaat, is het centrum maandag weer open voor publiek.