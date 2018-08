Deel dit artikel:











Steeds meer katten in de opvang: 'Het is nog nooit zo druk geweest' (Foto: RTV Noord) (Foto: RTV Noord)

Het aantal katten dat opgevangen moet worden in kattenopvang Bastet in Munnekezijl wordt elk jaar groter. Beheerder Wendie Hol zorgt momenteel voor ruim tweehonderd katten, waaronder vijfentwintig kittens. 'Het is nog nooit zo druk geweest'.

Alle zijn katten welkom In Bastet zijn alle katten welkom, ongeacht hun achtergrond of problemen. 'Denk bijvoorbeeld aan senioren, onzindelijke of verwilderde katten. Wij helpen bij huisuitzettingen waarbij dieren vaak de dupe zijn. En we vangen natuurlijk zwerfkatten op, vaak met een nestje kittens.' Wendie Hol met een van de kittens (Foto: RTV Noord) Veel ongewenste kittens geboren Volgens Hol realiseren katteneigenaren zich vaak niet dat een poes van een half jaar oud al zwanger kan worden. Verder vinden veel mensen de kosten voor castratie of sterilisatie te hoog waardoor er veel ongewenste kittens worden geboren. 'Denk na over de aanschaf van een dier' Hol zou willen dat mensen beter nadenken over de aanschaf van een huisdier omdat er vaak wordt vergeten dat een dier tijd en geld kost. 'Zodra de katten volwassen zijn moeten ze vaak weg, want dat zijn ze ineens niet meer leuk en schattig.' Alle katten een nieuw thuis De bedoeling van de opvang is dat alle katten een nieuw thuis krijgen. 'Mocht dat uiteindelijk niet meer tot de mogelijkheden behoren, dan worden ze bij ons tot hun einde liefdevol verzorgd', zegt Hol. Lees ook: - Lopend Vuur: Een kat verrijkt je leven