Bomenkap op het Akerkhof? Bomenridders: 'Maak bezwaar'

De Bomenridders Groningen, een groep die zich inzet voor het behoud van bomen, gaat een actie opzetten tegen het kappen van vijf bomen op het Akerkhof in Groningen.

De gemeente wil een 'verblijfsplek' maken van de hoek bij Der Aa-Kerk, waar ruimte is voor een terras en meer zitplekken dan nu het geval is. Daarvoor moeten vijf oude bomen het veld ruimen.

Er wordt een nieuw hitte-eiland gecreëerd De Bomenridders

Hitte-eiland

Wat ervoor terugkomt? 'Puntige granieten bakken met grassprieten en losse stoeltjes', schrijft de actiegroep op Facebook. 'In plaats van de rustige plek, sfeer, bomen en schaduw te koesteren, wordt er een nieuw hitte-eiland gecreëerd in deze tijd van klimaatopwarming.'

Formulier voor bezwaarmakers

De Bomenridders publiceert in de bezwaarperiode, 10 tot 24 augustus, op haar website en haar facebookpagina een formulier waarmee inwoners van de stad bezwaar kunnen maken tegen de kap.

Binnenstad moet juist groener

De bomenkap lijkt in te druisen tegen de plannen om het stadscentrum te vergroenen. De binnenstad is een van de heetste en meest versteende plekken van de gemeente. In november besloot de gemeente daarom nog 3,5 miljoen euro uit te trekken voor vergroening, onder andere voor het planten van bomen op de Grote Markt, het Damsterdiep en de Ossenmarkt.

De bomen zijn zo groot geworden, dat ze aan een kant te weinig licht krijgen Peter Duzink - gemeente Groningen

'Bomen hebben niet het eeuwige leven'

Vloekt dat niet met deze bomenkap? Woordvoerder Peter Duzink:

'Het is niet tegenstrijdig met onze plannen. De bomen die nu weg moeten, zijn in slechte conditie en hadden überhaupt weg gemoeten. Ze zijn te dicht op elkaar geplant en zijn zo groot geworden, dat ze aan een kant te weinig licht krijgen. Dan worden ze kaal. En bomen hebben natuurlijk niet het eeuwige leven hè? Ze zijn ouder dan zestig jaar.'

Onderdeel van vernieuwing

'De nieuwe Akerkhof is onderdeel van het plan waarin we de Brugstraat, Astraat en het Munnekeholm vernieuwen', zegt Duzink, wijzend op de plannen om de straten te voorzien van gele steentjes en het verwijderen van stoepen, waardoor fietsers en voetgangers de ruimte delen.

De gemeente wil nog dit jaar het Akerkhof kunnen verbouwen tot de verblijfplek. 'Maar daarvan zijn we een beetje afhankelijk van waar de Bomenridders mee komen en de uitspraak die erop volgt.'

