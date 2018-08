Strijd tegen bevingsschade: 'Dit is de langste wedstrijd uit onze geschiedenis'

De club bestaat al meer dan vijftig jaar, maar nog nooit speelde tafeltennisvereniging Midstars uit Middelstum zo'n lange en moeizame wedstrijd. 'Dit is de langste uit onze geschiedenis', zegt bestuurslid Gert Stulp.

Stulp doelt op de strijd tegen de aardbevingsschade in het clubgebouw, aan de rand van Middelstum.

Zes jaar na Huizinge

Komende week is het precies zes jaar na de aardbeving bij Huizinge. 'Al die tijd zijn we hier mee bezig, maar we zijn gewoon niets opgeschoten', zegt Stulp. 'Het is vier jaar geleden al eens hersteld, maar kijk nu...'

De afgelopen week blijken de scheuren zich ineens in een rap tempo te ontwikkelen. Boven de nooduitgang zit zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant een scheur van meerdere millimeters dik. De gleuf tussen de kantine en de sporthal wordt ook steeds groter. Daar past een tafeltennisbatje in.

'De meeste scheuren waren vorige week nog haarscheurtjes of scheuren van een of twee millimeter. Nu zijn sommige wel zes, zeven of acht millimeter. In de keuken ook. Het gaat nu wel heel erg hard.'

Acuut gevaar?

Na overleg met de rest van het bestuur en mensen van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), maakt Stulp melding van een acuut onveilige situatie (AOS). Maar na een snelle inspectie door deskundigen van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, blijkt er nu geen acuut gevaar te zijn.

'Nu nog niet', verzucht het bestuurslid, 'maar hoe gaat dit verder?'.

Fundering gebroken

Stulp zegt wel duidelijkheid te hebben gekregen over de oorzaak. 'Waarschijnlijk is de fundering van de kantine in de lengte gebroken', zegt hij. 'Dat roep ik al jaren en dat lijkt nu te worden bevestigd. De beide muren zakken daardoor van elkaar weg.'

Acuut onveilige situatie

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen laat weten dat er tot deze week 253 meldingen zijn gedaan van acuut onveilige situaties. In 26 gevallen bleek dat ook daadwerkelijk het geval te zijn.

'Mogelijk is er bij de andere gevallen wel sprake van onveiligheid', aldus een woordvoerder, 'maar het is in dat geval dan niet acuut. Al voelen veel mensen zich natuurlijk wel onveilig. Daar proberen we dan ook bij te helpen.'

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen ziet wel een toename van het aantal meldingen van acuut onveilige situaties. 'Waarschijnlijk speelt de dalende grondwaterstand een rol, waarbij klei inklinkt. De schade verergert daardoor, wat dan uitmondt in een AOS-melding.'

Druk op de knop

Stulp blijft de kantine ondertussen iedere dag inspecteren, want het tafeltennisseizoen staat weer op punt van beginnen. 'Ik loop hier iedere dag rond. Als het verergert, dan druk ik gewoon weer op de knop.'