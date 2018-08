VV Engelbert: 'Met een kunstgrasveld hadden we deze problemen niet'

Dat er door de droogte niet gevoetbald mag worden op natuurgrasvelden, treft ook voetbalvereniging Engelbert. Zij moeten uitwijken naar een ander veld, maar daar kunnen niet alle teams terecht.

'Wij hebben geregeld dat de eerste selectie kan uitwijken naar Lewenborg, maar voor de jeugd en het derde en vierde elftal hebben we nog geen alternatief', vertelt penningmeester Harry Groenbroek. 'Met een kunstgrasveld hadden we deze problemen niet'.

Het hoofdveld ligt er ieder jaar weer belabberd bij Harry Groenbroek - Penningmeester voetbalvereniging Engelbert

Strijd om kunstgras

Het ontbreken van kunstgras is een heikel punt in het dorp. Al jarenlang probeert de vereniging bij de gemeente de noodzaak van een kunstgrasveld kenbaar te maken.

'We zijn hier al zeven jaar mee bezig. Samen met nog een andere vereniging in de gemeente Groningen hebben wij als enige geen kunstgras. Het hoofdveld ligt er ieder jaar weer belabberd bij', zegt Groenbroek.

Twee jaar op rij

Echt geluk hebben ze in Engelbert overigens niet. Dit jaar is het de droogte, vorig jaar maakte een renovatie het spelen in de voorbereiding onmogelijk. Toen werd de drainage vervangen, maar dat bleek niet goed gebeurd te zijn.

Ook nu ligt het veld er niet goed bij en is, naast de droogte, ook te zien waar de drainagebuizen liggen. 'Dat zijn allemaal kale plekken. Het is meer onkruid dan gras', zegt Groenbroek.

'Het kan gewoon niet anders'

De gemeente Groningen laat weten dat er extra werk wordt verzet in Engelbert om het veld goed te krijgen.

'We beregenen het veld al twee keer per week, dat is meer dan bij andere velden. Maar dit is uitzonderlijk weer. We willen het beste, maar het kan gewoon niet anders', zegt woordvoerder Natascha van 't Hooft.

We hebben een bepaald budget en daarmee moeten we een heleboel zaken beheren Natascha van 't Hooft - Gemeente Groningen

Voorrang aan 'nijpende problemen'

De jarenlange roep om een kunstgrasveld is wel gehoord in Stad, maar het is geen beleid om overal kunstgrasvelden neer te leggen.

'We hebben een bepaald budget en daarmee moeten we een heleboel zaken beheren', legt Van 't Hooft uit. 'We pakken de meest nijpende problemen aan en in het najaar kijken we opnieuw naar de middelen en wat er mogelijk is.'

Lees ook:

- Droge voetbalvelden houden clubs en gemeentes bezig

- Droge velden voetbalclubs verlangen regen: 'Ik bid niet, maar hoop het wel'