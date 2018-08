Verdachte brandstichting Hoogezand blijft langer vastzitten

De verdachte van een brandstichting in een flat aan de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand blijft langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De inverzekeringstelling van de verdachte, een 43-jarige man die in de flat woont waar hij afgelopen zaterdag een tijdschrift in brand stak, wordt met drie dagen verlengd. Gedurende die tijd wordt nader onderzoek verricht.



Verplaatsen in brandstichter

De advocaat van de verdachte, Iris Djordjevic, liet eerder weten dat de verdachte de brand stichtte om zich te verplaatsen in de brandstichter die eerder branden aan de Ferdinand Bolstraat veroorzaakte. De verdachte ontkent betrokken te zijn bij alle andere branden die in de omgeving gesticht zijn.

'De branden hebben hem erg beziggehouden', zei advocaat Djordjevic eerder. 'Hij is zelf degene geweest die zich wilde inzetten voor veiligheidsmaatregelen. Hij was erg ongerust over de eerdere branden en hij wilde zien wat er in iemand omgaat als diegene brand sticht.'

Geschrokken reacties

In de flat is geschrokken gereageerd op de aanhouding van de verdachte, die ook lid was van de bewonerscommissie. Een bewoonster van de flat liet eerder weten te hopen dat de verdachte verhuist, mocht hij daadwerkelijk veroordeeld worden.

