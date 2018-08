Deel dit artikel:











Qliner staat stil vanwege vreemde geur; drie mensen naar ziekenhuis De brandweer bij de bus (Foto: Patrick Wind/112 Groningen)

Bij de Van Ketwich Verschuurbrug in Stad staat een Qliner stil vanwege een vreemde geur die werd geroken in de bus. De bus was op weg van Groningen naar Emmen.

De brandweer doet onderzoek. Mogelijk gaat het om een lek in de airco. Er zaten tien mensen in de bus, waarvan er twee naar het ziekenhuis zijn gebracht omdat ze onwel waren. Ook de chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. Oprit dicht De oprit van de snelweg, in de richting Haren en Eelde, is tijdens het onderzoek dicht.