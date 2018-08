De Troebadoers komen met opvolger Veenhoes Sessies

Over twee weken gaan ze de studio in voor de langverwachte opvolger van het succesvolle album Veenhoes Sessies: Alex Vissering, Jan Henk de Groot en Edwin Jongedijk, oftewel de Troebadoers. Achter in de tuin van Vissering in Ter Apel worden de laatste puntjes op de i gezet.

Drie jaar geleden is het inmiddels dat de eerste van de Troebadoers verscheen. Het album leverde de heren een aantal grote hits op zoals Riekdom en In de Nacht. De Groninger supergroep veroverde direct een plek aan de top in de regionale muziekscene. De verwachtingen voor de opvolger zijn hooggespannen.

Geen politie op het erf

Vissering, De Groot en Jongedijk zitten met gitaar op schoot onder een afdakje aan een tafel. Voor hen vellen papier met teksten en akkoordenschema's.

'Als het mooi weer is zitten we hier altijd', vertelt Vissering. 'De buren genieten gewoon mee en zolang we geen politie op het erf krijgen gaat het allemaal heel goed.' Ondertussen wordt er hard gerepeteerd. 'We zijn de koortjes aan het oefenen en proberen teksten te schrijven voor de theatershow.'

'Verrek, wat klinkt dat mooi'

'Voor die koortjes moeten we hard werken,' vertelt Jongedijk. 'Het is niet zo dat als je solo kan zingen dat je dan ook koortjes kunt zingen, maar volgens mij wordt het heel mooi.'

Als de Troebadoers het even later op een zingen zetten lijkt daar geen woord van gelogen.

'Samen zingen is sowieso onze kracht,' vult Vissering aan. 'Zo zijn de Troebadoers ook ontstaan. We begonnen samen te zingen, volgens mij een lied van Kris Kristofferson, en we dachten toen: 'Verrek, wat klinkt dat mooi'.'

Appeltoart en rode wien

De nieuwe plaat van de Troebadoers gaat overigens Onbekende Wegen heten en wordt opgenomen in Studio Spitsbergen in Zuidbroek. Op het album komen twaalf nieuwe liedjes te staan. Onder de titel Appeltoart en Rooie Wien volgt daarna een theatertour rond de nieuwe plaat van de Troebadoers.

'We hebben tien dagen de tijd om alle liedjes in de studio op te nemen,' zegt De Groot. 'Er zullen meer elektrische gitaren dan op de eerste te horen zijn en wat moeilijker koortjes. Ik heb heel veel zin in die opnames en het mixen. Daarna live spelen in het theater, dan zullen we zien of we het echt allemaal kunnen waarmaken.'