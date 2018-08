Honderden dode vissen worden opgeruimd: 'Dat is wel n haile dikke'

Voor veel vissen komt de verkoeling van de komende dagen te laat. Honderden hebben de afgelopen dagen met bosjes tegelijk het loodje gelegd.

Om botulisme te voorkomen worden ze in opdracht van gemeenten, waterschappen en meerschap Paterswolde zoveel mogelijk uit het water gehaald en vernietigd. Daarvoor wordt Willem de Winter uit Loppersum ingehuurd.

Weken zoet mee

We gaan een middagje met hem en hulpje en kleinzoon Willem junior mee het Paterswoldsemeer op. 'Het is druk. We zijn hier al een paar weken zoet mee. Vooral de afgelopen dagen hebben we veel dode vissen en ook eenden uit het water gehaald. In dit meer, maar ook in bijvoorbeeld het Winsumerdiep.'

Aanvankelijk komen we vooral kleine visjes tegen, die met name langs de waterkanten en beschouwingen zijn te vinden. En dan opeens in één van de zijdiepjes drijft een enorme snoek in het water. 'Dat is wel n haile dikke', roept Willem spontaan uit.

Wat een joekel

Het kost enige moeite om het gevaarte het water uit te krijgen. 'Hij is loodzwaar, wat een joekel. Zonde, hè. Jammer, maar deze kan niet de pan in. Die gaat naar het destructiebedrijf.'

Willem is wel wat gewend. 'Ik doe dit werk al achttien jaar en heb al duizenden dode vissen en andere dieren voorbij zien komen. Ik word er nait aans van.'

Kibbeling

De emmer in zijn motorbootje wordt ondertussen voller en voller. En dat geeft bepaald geen prettige geur. 'Vooral als ze een paar dagen in het water hebben gelegen is dat heftig. Dus ik heb vooraf maar even kibbeling gegeten. Na deze klus trek ik dat niet meer.'

Nog paar weken

Het leed is nog niet geleden, verwacht hij. 'Dit gaat nog wel een paar weken door, denk ik. Het duurt nog wel even voordat het water weer helemaal goed is voor al die vissen na die lange tijd van extreme hitte.'

