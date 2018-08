Kwart van Groningers bewust geregistreerd als donor

Bijna 150.000 duizend Groningers hebben in het Nationale Donorregister expliciet toestemming gegeven donor te willen zijn. Dat is ongeveer een kwart van alle Groningers.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag heeft gepubliceerd. Het aantal Groningers dat bewust géén donor wil zijn is net iets meer dan 73.000, ruim twaalf procent.

Pekela laagste percentage donoren

Pekela behoort tot de gemeenten met het laagste aantal actieve donorregistraties. In Pekela heeft zeventien procent van de inwoners expliciet aangegeven graag donor te willen zijn. Dit is één van de laagste gemeentepercentages in het land.

Negatieve donorregistraties

Het percentage inwoners dat bewust heeft aangegeven géén donor te willen zijn is in Pekela eveneens zeventien procent. In Appingedam is dat zestien procent. Beide gemeenten horen daarbij tot de gemeenten met het hoogste percentage nee-registraties. Een concrete verklaring kan het CBS niet geven, omdat daar geen onderzoek naar is gedaan.

Tekst gaat verder onder de kaart. Klik op jouw gemeente om te vergelijken hoeveel mensen expliciet wel of geen donor zijn.



In Stad en Haren is het percentage donoren een stuk hoger, 30 en 29 procent. Ter vergelijking: Goirle (Noord-Brabant) is koploper met 34 procent.

Ook het percentage mensen dat bewust geen donor is, is in Stad en Haren provinciaal gezien het laagst: tien en elf procent.

Ontwikkeling door de tijd

Door de tijd heen is te zien dat het aantal registraties licht is toegenomen sinds 2016. Volgens Maarten Bloem van het CBS is niet met honderd procent zekerheid te zeggen dat dit komt door de maatschappelijke discussie die in Nederland speelt over de nieuwe donorwet. 'Maar we zien wel dat voor 2016 het aantal registraties stabiel was en het na 2016 licht stijgt, dus het valt wel samen.'

Ook is Bloem opgevallen dat het aantal landelijke nee-registraties (300.000) net iets harder is gestegen dan het aantal ja-registraties (200.000).

Volgens een woordvoerder van het UMCG is het ; hartstikke mooi als mensen hun keuze registreren en al helemaal als ze aangeven donor te willen zijn'. 'Er zijn altijd meer donoren nodig.'

