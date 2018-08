Hanzehogeschool tikt nieuw stulpje op de kop

Het NHL-gebouw op het Zerniketerrein in Groningen. (Foto: Google Streetview)

Goed nieuws voor de ict-studenten aan de Hanzehogeschool. De school heeft een nieuw pand op de kop getikt om het groeiende aantal ict'ers onderdak te geven.

De Hanze neemt het voormalige pand van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden op het Zernikecomplex over. Het nieuwe stulpje wordt momenteel verbouwd. In september, bij de start van het nieuwe collegejaar, opent de nieuwe locatie de deuren.

Digital Society Hub

In het pand neemt onder andere de Digital Society Hub haar intrek. Of in gewoon Nederlands: een plek waar studenten, docenten, bedrijven, ondernemers en onderzoekers samenwerken op ict-gebied. Denk hierbij aan 5G, Big Data, E-Health, gaming, cybersecurity en interactieve media.

