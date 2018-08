Tbs met dwang moordenaar van Pekelder Jan de Wit onder voorwaarden beëindigd

De tbs-behandeling met dwangverpleging voor de moordenaar van Jan de Wit uit Oude Pekela is woensdagmiddag onder voorwaarden beëindigd door de rechtbank in Groningen.

De moord had plaats in Oude Pekela. De 52-jarige Kor van D. stak de 15-jarige Jan de Wit met een keukenmes dood, omdat hij een accu in zijn tuin had gegooid. Van D. werd voor de moord op de jongen in 2002 tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld.

Laatste fase

Van D. zit nu in de laatste fase van zijn tbs-behandeling. Volgens de kliniek en de reclassering gaat dat goed. In het kader van resocialisatie is de man in de afgelopen maanden onder begeleiding al twee keer op bezoek geweest bij zijn moeder die destijds nog in Oude Pekela woonde. Tot hun schrik waren de nabestaanden van Jan de Wit niet

op de hoogte gesteld van zijn bezoekjes. Dat zorgde voor veel onrust in Pekela.

Zelfstandig wonen

Van D. woont niet meer in het Noorden van het land, en leeft zelfstandig buiten de muren van tbs-kliniek Van der Hoeven in Utrecht, waar hij werd behandeld. Tot dusver kent zijn behandeling een rustig verloop, zo blijkt ook uit rapportages over de man.

Desondanks wilde het OM de tbs met een jaar verlengen. Afgelopen juni ontbrak nog één belangrijk reclasseringsrapport over de man. Uit dat rapport blijkt dat het leven van D. nu stabiel genoeg is om het toezicht te verplaatsen naar de reclassering voor de duur van een jaar.

'Niets te zoeken in Pekela'

De rechtbank heeft aan de voorwaarden toegevoegd dat de man niet in Oude- en Nieuwe Pekela mag komen. Daar had het OM de rechtbank om verzocht. 'Dat was ik ook niet van plan, ik heb daar niets te zoeken', zei de man woensdag tegen de rechters.

'Mijn cliënt zal het door de rechtbank gekregen vertrouwen niet schenden, en hij zal blijven werken aan een stabiel leven', zei de advocaat van D., Meike Lubbers.

De rechters willen Van D. over een jaar weer terug zien.

