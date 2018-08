Deel dit artikel:











Strijkt er weer een 'Groninger' neer bij FC Emmen? Pedersen, hier nog in het shirt van FC Groningen, strijkt mogelijk neer bij FC Emmen. (Foto: Acta Fotografie / Jane Wessels)

In de zoektocht naar een nieuwe spits richt het FC Emmen van Dick Lukkien de pijlen op Nicklas Pedersen. De Deen speelde tussen 2009 en 2012 in totaal 76 wedstrijden in het shirt van FC Groningen.

Pedersen kwam in januari 2009 naar de FC en verdedigde drieënhalf seizoen het groen en wit. Hij maakte veertien goals. De aanvaller verkaste daarna naar België, waar hij achtereenvolgens speelde voor KV Mechelen, AA Gent, Oostende en sinds vorig seizoen wederom KV Mechelen. FC Emmen: 'Nog geen deal' Nu lijkt de Deen weer terug te keren naar de Eredivisie en uit te stappen bij de halte Emmen. FC Emmen wil Pedersen inlijven als nieuwe spits. De 30-jarige aanvaller staat op dit moment nog steeds onder contract bij KV Mechelen. De Gazet van Antwerpen meldt dat de transfer al rond is. FC Emmen bevestigt dat er interesse voor de twaalfvoudig international is, maar spreekt nog niet van een deal. Pedersen wordt bij FC Emmen mogelijk de twaalfde speler die een verleden bij FC Groningen heeft. Lees ook: - Warm onthaal voor Nicklas Pedersen

