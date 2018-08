Deel dit artikel:











Brandweer: '161 buitenbranden in twee maanden tijd' De brandweer rukte deze zomer al vaak uit voor een buitenbrand, zoals deze in Vlagtwedde. (Foto: Huisman Media)

De brandweer in Groningen rukte in juni en juli 161 keer uit voor een buitenbrand. Ter vergelijking: in het complete jaar 2017 lag dit aantal op zeventig.

Vanwege de droogte is het aantal branden in bermen en bosjes een stuk groter dan normaal. Waren er vorig jaar negen van zulke brandjes; in juni en juli van dit jaar waren dit er 58. Natuurbranden Logischerwijs steeg ook het aantal natuurbranden, van één naar zeven. Onder andere in Wedde was het raak. De brandweer verwacht dat het aantal buitenbranden nog verder oploopt deze zomer. Lees ook: - Brandweer: 'Droogte gaat nog wel even duren, dus blijven we alert'