'Wie mij opvolgt? My lips are sealed'

Zowel op het sportveld als in kattenopvang Munnekezijl zijn er problemen, en daar namen wij poolshoogte. En dat allemaal live vanuit vestingdorp Bourtange, waar ook het nodige gebeurt.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Probleemgeval

'De eerste selectie kan uitwijken naar Lewenborg, maar voor de overige elftallen is er nog geen alternatief', vertelt penningmeester Harry Groenbroek over de slechte staat van het voetbalveld in Engelbert. 'Met een kunstgrasveld hadden we deze problemen niet.'

2) Mitproater Gerrit

De mitproater van vandaag was Gerrit Schut. De inwoner van Bourtange noemt zijn eigen tuin zijn schierste plekje. Verslaggever Beppie van der Sluis mocht een kijkje nemen in 'zijn paradijs'.

3) Liefde voor appelbomen en molens

Aziatische toeristen weten Bourtange steeds beter te vinden. Volgens gids Jacqueline Sollart zijn ze vooral gek op appelbomen en molens. 'Ze hebben ontzettend veel lol tijdens de rondleidingen.'

4) 't Lutje Winkeltje

Onlangs verloor vesting Bourtange het enige supermarktje dat het dorp rijk was. 't Lutje Winkeltje sloot na 54 jaar de deuren en dat is voor de vaste klanten een gemis. Eigenaresse Antje Huls legt uit waarom en blijft mysterieus over de nieuwe eigenaar.

5) Kattenoverschot

Het aantal katten dat opgevangen moet worden in kattenopvang Bastet in Munnekezijl wordt elk jaar groter. Beheerder Wendie Hol zorgt momenteel voor ruim tweehonderd katten, waaronder vijfentwintig kittens. 'Het is nog nooit zo druk geweest'.

Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via deze link terug.