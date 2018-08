Kromowidjojo pakt EK-zilver met estafetteploeg

Ranomi Kromowidjojo heeft er een zilveren plak bij. Op het EK in Glasgow snelde ze met de gemengde estafetteploeg naar de 3.23.97op 4 x 100 meter vrij.

Na Nyls Korstanje, Stan Pijnenburg en Femke Heemskerk kwam Kromo als slotzwemster in actie. Ze dook als derde het water in, maar passeerde Rusland in haar 100 meter. Frankrijk pakte met overmacht het goud.

Kromowidjojo liet deelname aan de 100 meter vrije slag schieten om zo fris mogelijk aan de start te staan. 'Ik ben superblij met überhaupt een medaille. Een zilveren plak: daarvoor heb ik de 100 vrij afgezegd. Het leven is keuzes maken. Ik ben blij dat ik deze keuze heb gemaakt.'

Half uurtje rust

Een half uur voor de finale plaatste Kromo zich nog voor de finale van de 50 meter vlinder. Ze werd tweede in haar serie in een tijd van 25.95. Dit betekende de vijfde tijd in de halve finales.

Finale

Kromo zwemt de finale van 50 meter vlinder donderdagmiddag om 17.45 uur. De Zweedse Sarah Sjöström is de favoriet. De wereldrecordhouder plaatste zich donderdag als snelste voor de finale in 25.56.