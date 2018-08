Veendammer krijgt celstraf voor rol in wraakpornonetwerk

Deel dit artikel:











De 36-jarige Veendammer die in april werd opgepakt voor zijn rol in een wraakpornonetwerk moet zestien maanden de cel in.

Volgens de rechter was de Veendammer samen met een Culemborger op zoek naar seksueel getinte foto's en video's, die ze onderling uitwisselden. Dat meldt de NOS. Ook hebben de twee zich schuldig gemaakt aan identiteitsfraude, zegt de rechtbank. Ze stuurden e-mails naar meisjes waarbij ze zich voordeden als fotograaf en vroegen om naaktfoto's of foto's in lingerie. 'Dat is niet zo' De advocaat van één van de twee veroordeelden spreekt tegen dat zijn cliënt onderdeel is van een wraakpornonetwerk. 'Iedereen kan bij een netwerk horen. Google is ook een netwerk. Maar dit klinkt alsof er is samengewerkt met honderden mannen, en dat is niet zo.' Psychische problemen Het wraakpornonetwerk werd ontdekt door de onderzoeksredactie van RTL Nieuws. Binnen dit netwerk waren duizenden foto's en video's van verschillende vrouwen gerangschikt op naam of woonplaats. Beide mannen kampen volgens de rechtbank met psychische problemen. Daarom moeten ze zich na hun gevangenisstraf laten behandelen. Lees ook: - Groninger opgepakt voor rol in wraakpornonetwerk