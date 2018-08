Damster wraakt fietspadplan: 'Dan is het gedaan met de rust en privacy'

Hoewel de gemeente Appingedam er zelf geen cent aan aan uitgeeft, sluit zij niet uit dat er op termijn een fietspad wordt aangelegd op de grasdijk langs kanaal De Groeve. De Olinger Koloniemolen moet daarmee beter te bereiken zijn.

Het fietspadplan is tegen het zere been van een omwonende. Hij geniet bij de dijk in een zelf opgeknapte woning al 32 jaar van de landelijke rust en vocht de plannen voor het fietspad aan bij de Raad van State.

Vrees

'Op tekeningen zie ik dat op drie meter van mijn woning picknicktafels worden neergezet. Dan is het straks gedaan met de rust en privacy', vertelde hij tijdens de rechtszaak. De Damster vreest bovendien dat het een hangjongerenplek wordt. 'Als het fietspadplan doorgaat, vertrek ik.'

De gemeente heeft begrip voor het standpunt van de omwonende en is bereid hem een schadebedrag uit te keren. De Damster hoopt zelf vooral dat de Raad van State een streep door het fietspadplan zet. 'Fietsers bij de sluizen kunnen de molen ook van afstand bewonderen. Desnoods lopen ze er over de dijk naartoe', vindt hij.

Provinciale subsidie

De aanleg van het fietspad is overigens nog geen uitgemaakte zaak. Appingedam heeft er volgens de gemeentewoordvoerder geen geld voor over en Stichting Poldermolens kan het pad alleen met een provinciale subsidie aanleggen.