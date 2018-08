Woonbootbewoners vangen bot bij Raad van State over ligvergunning

De gemeente Groningen hoeft de familie Van der Heide niet alsnog een ligvergunning te verlenen voor hun woonboot. Volgens de Raad van State ligt de boot simpelweg net buiten de ligbotenzone.

De woonboot van de familie Van der Heide ligt al dertig jaar in de bocht van het Hoendiep ter hoogte van de Energieweg.

In eerste instantie was de aanrijdroute de gemeente ook een doorn in het oog. De woonboot was per auto alleen bereikbaar via een berm. De gemeente vindt dit onveilig, waarop de familie aanbood om via een rustigere inrit verderop naar hun boot te gaan. Deze oplossing werd vanwege de uitspraak van de Raad van State even in de ijskast gezet.

Persoonsgeboden vergunning

Van der Heide heeft als enige van de 24 boten slechts een persoonsgebonden vergunning gekregen. Dat betekent dat zij er mogen blijven wonen tot ze vertrekken of verhuizen. Dan moet de woonboot worden weggehaald.

Eerder bezwaar

Volgens de Raad van State had Van der Heide in 2009 bezwaar moeten maken tegen het aanwijzingsbesluit voor de ligplaatsenzone in het Hoendiep. Dat werd niet niet gedaan, waardoor de familie nu met de gebakken peren zit.

In deze procedure kan de Raad niet alsnog ingaan op de bezwaren tegen het niet opnemen van Van der Heides woonboot in de ligplaatsenzone.

