Groningse opgejaagd door Portugese vlammenzee: 'We hebben weinig tijd te verliezen'

Stadjer Lian de Boer reisde deze maand af naar de Portugese Algarve om vakantie te vieren bij haar familie. Maar van een onbezorgde vakantie is allerminst sprake. De bosbranden houden Lian en haar familie stevig in de greep.

Via Twitter houdt Lian haar volgers gedetailleerd op de hoogte van de Portugese bosbranden. En op elke post die ze plaatst, is duidelijk te zien dat de vlammen steeds dichter bij komen. Als we contact opnemen, klinkt de angst in haar stem. 'We hebben onze spullen al gepakt, de auto staat klaar. Als het te gevaarlijk wordt, kunnen we meteen weg', vertelt ze.

Aanvankelijk streek ze neer bij haar ouders, in een dorpje tussen Messines en Silves. 'Maar in die woning kwam het vuur zo dichtbij, dat we nu met z'n allen in het huis van mijn oom en tante zitten, een paar straten verderop. Zij hebben een B&B met camera's op de woning. Zo kunnen we goed in de gaten houden waar de vlammen opduiken.'

We hebben weinig tijd meer te verliezen Lian de Boer

Dat het volgens Lian menens is, blijkt duidelijk uit de toon waarop ze praat. 'De bosbranden zagen we eerst vier heuvels verderop, maar verspreiden zich door de wind razendsnel. Inmiddels zien we de vlammen vanuit de B&B naderen. Er zit alleen nog een autoweg tussen. We hebben weinig tijd te verliezen.'

Het vuur nadert

In de omgeving neemt iedereen voortdurend poolshoogte, weet de Groningse. 'Zo weten we op dit moment niet of de woning van mijn ouders al in vlammen is opgegaan', vertelt ze. 'De kans is aanwezig', vermoedt ze. 'De laatste keer dat mijn oom een rondje reed, stond het veld naast de woning al in brand.'

Mede omdat de nacht haar intrede doet, staan Lian en haar familie op het punt om gezamenlijk te vertrekken naar een nieuw adres waar ze de nacht kunnen doorbrengen. 'Overdag kun je beter inschatten wat het gevaar is, 's nachts word je sneller verrast. Zover willen wij het niet laten komen', zegt ze.

Inmiddels is een gebied afgebrand dat tweeënhalf keer keer zo groot is als de stad Groningen Lian de Boer

'Het bizarre is dat je aan de zuidkust een drankje kunt drinken, maar geen flauw benul hebt wat zich tientallen kilometers noordelijker afspeelt', benadrukt ze het vuurgevaar. 'Ik heb gisteren uitgerekend dat in deze regio inmiddels een gebied is afgebrand dat tweeënhalf keer keer zo groot is als de stad Groningen.'

Angstaanjagend

Ook veel Portugezen maken zich volgens Lian zorgen over wat ze te wachten staat. 'De situatie is angstaanjagend. Het is niet alleen rookoverlast zoals ik op nieuwsberichten van RTL of de NOS lees, dit zijn serieuze vlammen. We bekijken de situatie van minuut tot minuut.'