Qbuzz houdt dubbeldekkers binnen na onwel worden passagiers

Qbuzz heeft alle dubbeldekkers in de remise gezet. Deze maatregel wordt genomen nadat drie inzittenden van een QLiner woensdag onwel werden.

'Omdat we nog niet precies weten wat er aan de hand is, hebben we ze binnengezet en gaan we ze inspecteren', zegt Michel van der Mark van Qbuzz. 'Maar het zoeken wordt pas makkelijker als we de oorzaak kennen van het probleem dat zich in de bus heeft voorgedaan.'

Lekkende airco?

Het eerste vermoeden is dat een lekkende airco een vreemde geur veroorzaakte. Onderzoek van brandweer is nog in volle gang. 'We hopen spoedig iets te horen, zodat we verder kunnen met de bus. Daar kunnen we vanwege het onderzoek nu niet bij, dus kunnen we er ook niet aan sleutelen.'

De buschauffeur die onwel raakte is na een ziekenhuisbezoek inmiddels weer thuis. Hoe het met de twee passagiers gaat, weet Van der Mark niet. 'In verband met de privacywetgeving hebben we die namen nog niet. We hopen die nog van de politie te krijgen. Anders hopen we dat ze zich bij ons melden.'

Lees ook:

- Qliner staat stil vanwege vreemde geur; drie mensen naar ziekenhuis