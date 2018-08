Deel dit artikel:











Boerderij in Midwolda brandt volledig uit (update) De boerderij in Midwolda brandde volledig uit (Foto: De Vries Media)

Een boerderij aan de Hoofdweg in Midwolda is woensdagnacht volledig uitgebrand. De brandweer werd rond 01:00 gealarmeerd, maar kon niet voorkomen dat de boerderij in vlammen opging.

Omdat het om een lege, vrijstaande boerderij gaat, kan de brandweer haar bluswerkzaamheden goed uitvoeren. Zij zijn met twee blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse. 'We kunnen de vlammen goed van twee kanten bestrijden', laat een woordvoerder weten. 'Omdat er bij de boerderij open water beschikbaar is, is er bovendien voldoende water om goed te kunnen blussen.' 'In lichterlaaie' Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend. Voor de brandweer rest niets anders dan het pand gecontroleerd uit te laten branden. 'De wind staat gunstig, waardoor de rook over de landerijen verdwijnt. Voor de boerderij is het verhaal minder gunstig: die staat helemaal in lichterlaaie en kan als verloren worden beschouwd', aldus de woordvoerder. Update: Mogelijk asbest verspreid Rond 02.30 uur had de brandweer het vuur onder controle. Tijdens het bluswerk werd duidelijk dat een deel van het dak bedekt was met mogelijk asbesthoudend materiaal. De verspreiding daarvan lijkt zich te beperken tot het terrein zelf. Een gespecialiseerd bedrijf wordt ingezet om het terrein op te ruimen.