Piet Paulusma uit ziekenhuis na acute darmproblemen

Piet Paulusma is woensdagmiddag ontslagen uit het ziekenhuis. De weerman werd vorige week opgenomen met een acute verstopping in de blinde darm.

Het is nog niet bekend wanneer Paulusma het weerbericht weer kan presenteren, meldt Omrop Fryslân. Bij RTV Noord valt hij regelmatig in voor weervrouw Harma Boer.

Geschrokken

Paulusma, die op vakantie was toen hij ziek werd, zegt enorm geschrokken te zijn. 'Je bent er niet op voorbereid. Het is niet zomaar wat, een acute verstopping in de darmen. Voordat je het weet, lig je in het ziekenhuis. Voordat je het weet, word je geopereerd.'

'Veel warmte gekregen'

Toen bekend werd dat Paulusma in het ziekenhuis lag, werd hij overspoeld met steunbetuigingen.

'Ik heb veel warmte gekregen van alle mensen om me heen. Van mijn familie, de mensen op de camping, mensen uit de provincie en uit de rest van het land. Dat is zo fantastisch, zo groot, dat doet wat met je, Daar word je emotioneel van.'

