'As je wat hooi op internet zet, is het meteen verkocht'

'Als je wat ruwvoer hebt en je zet het op internet, dan is het verkocht.' Ook biologische veeboer Martin Wiersema van Kleikracht in Winsum voert al bij uit zijn wintervoorraad.

'Zo heb ik het nog niet eerder meegemaakt. Wij hadden nog wat voer over van vorig jaar en we zitten hier in de goede hoek van Nederland, maar ik hoop wel dat er water komt deze week.'

Hooi als goud

Door de aanhoudende droogte is er een tekort aan hooi. In het buitenland kopen is ook geen optie, omdat ook andere Europese landen te kampen hebben met droogte, meldt de NOS. Volgens het Duitse blad Der Spiegel is de handel in hooi inmiddels te vergelijken met die in goud.

Prijskaartje

Wiersema wil daarom nog niet te veel klagen. 'De grond is hier goed, het gras groeit zelfs nog een beetje door. Onze koeien lopen nog dag en nacht buiten en worden nog zat. De melkproductie is nog redelijk. Ik geef wel iets meer krachtvoer met het oog op de komende maanden.' Krachtvoer is een mix van allerlei granen en de graanoogst is redelijk goed. 'Maar er hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan', lacht Wiersema.

Drijfmest

Ruwvoer, zoals hooi, is een ander verhaal. Wiersema kijkt met een schuin oog naar stichting Het Groninger Landschap. 'Marco Glastra is een prima bestuurder. In dit geval zou hij kunnen zeggen dat de veeboeren een beetje drijfmest op de grond mogen gooien om deze moeilijke situatie door te komen. Met wat drijfmest groeit het gras stukken beter.'

Andere gewassen

Ondertussen heeft Wiersema zelf een stuk grond omgegooid en opnieuw ingezaaid. 'Ik heb er rode klaver, witte klaver, gras en cichorei ingezet. Dat zijn gewassen die beter doorgroeien bij droogte. Je moet wel opletten wat je doet en proberen vooruit te kijken.'

