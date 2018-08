Rondje Groningen: Vroeger, toen de zon nog scheen

Op de dag dat het hemelwater eindelijk weer eens de Groninger bodem hydrateert, speelt onze Driekus Vierkant archeoloogje. En Hedwiges? Die hangt zijn kicksen aan de wilgen. Dit en meer in Rondje Groningen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen.

1) Bedankt voor de winnende tegen FC Twente, Hedwiges!

23-9-2015, de dag dat FC Groningen won van FC Twente door een goal van Maduro. In totaal 43 wedstrijden voor de FC gespeeld. Nu hangt hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen.



2) Steun in Arnhem

We blijven nog heel even bij de FC, want dit weekend begint de competitie. Bijna 450 supporters reizen af naar Arnhem. Aan hen zal het zondag niet liggen.



3) Over smaak valt te twisten..

Want of de supportersgroep Ultras Cruoninga er zelf achter zit, of niet. De vraag blijft staan waarom de brug, die is vernoemd naar de overleden burgemeester Bert Swart van Zuidhorn, is 'versierd'.



4) Vakantie in Tuinesië?

De thuisblijvers vieren vakantie op tropische oorden. Als je de bijnamen mag geloven.



5) Zomers Knoal

Een muzikaal intermezzo van dit Rondje Groningen. Stadskanaalster Lisa-Mae de Vries komt met dit zomerse deuntje.



6) Rap naar de 80's

Over Youtube-Grunnegers gesproken: kennen jullie Simon de Wit nog? Hij giet huidige hits in een ander jasje. Deze 80's-versie van een nummer van de Amerikaanse rapper Drake is inmiddels bijna 20.000 keer gedeeld op de facebookpagina LADBible. Bekijk hier de clip.



7) Spetter, pieter, pater

Vol verwachting klopte ons hart. En toen gingen de hemelsluizen open.



7) Was het maar weer zomer

Natgeregend? Denk maar aan hoe het ooit was...



8) Driekus de archeoloog

Ondertussen ontpopt Driekus Vierkant zich tot de archeoloog der archeologen.



9) Winsumer biljartlaken

Als we het toch over gras hebben. Niet overal zorgt de droogte voor problemen.



10) Privégolfbaan

Dit geldt ook voor golfster Dewi Weber. Niemand in Miami durft het aan met haar de baan op te gaan.



Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Geloof je ons niet? Zien is geloven.