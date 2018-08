Verlaten sportauto in kolk had al gesloopt moeten zijn

De auto die maandag werd gevonden in een kolk tussen Blijham en Vriescheloo, staat geregistreerd als 'gesloopt in 2013'. Dat blijkt volgens de politie uit het natrekken van het kenteken van de auto.

De auto werd gevonden door een magneetvisser, maar van de eigenaar ontbreekt nog ieder spoor.

Veel vragen

Hoe de auto in het water terecht is gekomen en hoe lang hij er gelegen heeft, is niet duidelijk. Maar ook over de sloopregistratie heeft de politie nog veel vragen, stelt woordvoerder Anne van der Meer.

'Waarom zou je je auto aanmelden om gesloopt te worden, om hem vervolgens in het water te dumpen? Mogelijk wilde iemand de sloopkosten ontlopen. Maar wie zit daar achter? Dat zijn zaken die we nog uitzoeken.'

Olie gelekt

Het kolkje ligt in natuurgebied de Gaast. Een bergingsbedrijf heeft de auto in de middag uit het water gehaald en afgesleept. Bij dat bergingswerk bleek dat er veel olie in het water gelekt is.

