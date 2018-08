Dit verwachten de kenners van de FC komend seizoen

FC Groningen start de competitie zondag in Arnhem tegen Vitesse. We blikken met een aantal FC-kenners vooruit. Onderaan dit artikel kun je zelf in de glazen bol kijken.

Analist en journalist Wim Masker heeft de voorbereiding van FC Groningen op de voet gevolgd. 'Ik zie ze heel hard werken, maar het aanvalsspel wil de laatste wedstrijden niet erg vlotten', is zijn conclusie. 'Ik heb vier wedstrijden op rij gezien waarin ze niet scoren. Dat is voor verbetering vatbaar.'

Als je de pech hebt dat je Padt en Doan een tijdje kwijt bent, dan kun je zo weer twaalfde worden Wim Masker

Ondanks deze kritische noot is Masker optimistisch. 'Buijs weet hoe hij wil gaan spelen, welke variaties hij wil toepassen en ook met welke spelers hij dat wil doen. Vorig jaar was het nog heel lang zoeken. Voor acht of negen posities staat nu vast wie er gaan spelen.'

Een plek bij de eerste zes is niet haalbaar, voorspelt Masker. 'Ik verwacht dat FC Groningen meedoet om de plekken zeven tot negen. Welke plek het wordt hangt ook af van wie er geblesseerd raakt of niet. Als je de pech hebt dat je Padt en Doan een tijdje kwijt bent, kun je zo weer twaalfde worden.'

'Meedoen om de play-offs'

Onze eigen FC Groningen-volger Stefan Bleeker is het eens met Masker. 'Ik denk dat Groningen gaat meedoen om de plekken voor de play-offs als er niet teveel blessures komen. Buijs heeft de verdediging op orde en spelers weten wat er van hen verwacht wordt.'

'Hij maakt momenteel logische keuzes en als hij zijn woorden kan overbrengen op het veld, dan kan er in het stadion in elk geval weer genoten worden van een strijdend en leuk voetballend FC Groningen.'

Je kunt je zorgen maken over het scorend vermogen van de ploeg Stefan Bleeker

'Vooral het aantal keren dat Groningen de nul wist te houden in de voorbereiding is een positief punt. Daarentegen kun je je zorgen maken over het scorend vermogen van de ploeg', zegt Bleeker. 'In de laatste vier oefenpotjes scoorde de FC weinig. Tegen Caen werd er zelfs geen kans gecreëerd.'

'Maar hoe het seizoen verloopt, valt en staat met de fitheid van belangrijke spelers zoals Doan, Mahi, Padt en ook het verdedigende duo Memisevic en Te Wierik', plaatst Bleeker een kanttekening. 'Blijft de ploeg fit én bij elkaar, dan zet ik in op plek acht.'

Zorgen om 'nummer 10'

Vooral over de plek achter de spits maakt Bleeker zich zorgen. Het is volgens hem de vraag of de huidige nummer 10, Jesper Drost, kwalitatief goed genoeg is om Tom van Weert in stelling te brengen. Collega William Pomp van Dagblad van het Noorden deelt deze mening.

'Je ziet dat Drost minder klikt met Van Weert dan Bacuna deed. We hebben de Drost van PEC Zwolle nog nooit gezien. Hij krijgt echt de kans nu, maar grijpt die tot nu toe niet. Als ik in mijn glazen bol kijk, denk ik dat Michael Breij heel snel op de deur klopt en die plek gaat innemen.'

Het is noodzakelijk dat er een nieuwe linksback is op 1 september, anders ga je op dat punt punten laten liggen William Pomp

Het is niet de enige plek waar Pomp zich zorgen over maakt. FC Groningen zoekt nog een linksback en dat is volgens hem geen overbodige luxe. 'Warmerdam en Absalem zijn verdedigend te zwak voor de Eredvisie. Warmerdam is een goede speler, maar dan voor op het middenveld. Het is noodzakelijk dat er een nieuwe linksback is op 1 september, anders ga je op dat vlak punten laten liggen.'

Toch is ook Pomp overwegend positief. 'Als geheel denk ik dat Groningen er beter voorstaat dan vorig seizoen. De doelstelling van Buijs vind ik voorzichtig; het linkerrijtje is niet een ambitieuze doelstelling. Op basis van wat er nu staat, wordt het een dubbeltje op zijn kant om de play-offs te halen. Dus plek zeven of acht.'

Danny Buijs staat klaar om enkele spelers te wisselen. (Foto: JK Beeld)

'FC Groningen mist een killer'

Minder enthousiasme is er bij oud-speler Rob McDonald. Hij is wel blij met Buijs als 'fanatieke trainer'. Binnen de lijnen mist hij een 'killer'. 'Je hebt geen killer voorin. Ook met Cassierra niet. Je ziet dat de Eerste Divisie een ander verhaal is dan de Eredivisie. In de succesjaren hebben ze met bijvoorbeeld Suárez altijd een echte doelpuntenmaker gehad.'

Sikkom-journalist en FC-fan Willem Groeneveld is voorzichtig met zijn voorspelling. 'Ik herinner mij nog een wedstrijd jaren geleden tegen Valencia in de voorbereiding. Toen speelde Groningen de pannen van het dak met erg goed combinatievoetbal en twee Ferrari's op de flanken. En na negen wedstrijden stond trainer Dwight Lodeweges onderaan met één punt en vloog hij eruit.'

Veel saaier dan onder de afgelopen coaches kan het bijna niet Willem Groeneveld

Als voornaamste smaakmakers tipt hij Doan, Cassierra en Jeffrey Chabot. Over Buijs is hij lovend. 'Buijs zegt zinnige dingen. Hij is recht toe, recht aan. Wat hij zegt, slaat aan bij de supporters en dat is belangrijk om er een goeie schwung in te krijgen bij het publiek.'

Groeneveld verwacht dat de FC de competitie behoudend start en uiteindelijk steeds vaker de aanval kiest. 'Of dat niet saai wordt? Veel saaier dan onder de afgelopen coaches kan het bijna niet. Het is een allereerst een kwestie van de verdediging dichtspijkeren. En vanuit daar overwinningen binnenhalen en er goed voetbal in proberen te krijgen. De FC wordt uiteindelijk zevende.'

