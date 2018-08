Deel dit artikel:











Winneweer heeft weer water (update) (Foto: stock.xchng)

In Winneweer - tussen Ten Post en Garrelsweer - komt weer water uit de kraan. Het lek in de leiding is rond het begin van de middag gedicht.

Enkele tientallen huishoudens en bedrijven hadden last van de storing. Spontane breuk Volgens Waterbedrijf Groningen was de oorzaak een spontane leidingbreuk.