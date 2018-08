Lopend Vuur: Ik wil ook meer groen in mijn straat

Kunstenaar Martin Borchert kwam onlangs met een idee voor meer groen op straat. Hij pleit er voor om een randje van de stoeptegels af te halen en meer groen er tussen te plaatsen.

Raadsleden Maarten van der Laan (PvdA) en Wesley Pechler (Partij voor de Dieren) van de gemeente Groningen lieten eerder deze week weten dat ze zijn plan omarmen. Meer groen betekent in tijden van grote hitte ook meer verkoeling, maar tegelijkertijd vraagt meer groen natuurlijk ook om meer onderhoud.

Allemaal beestjes

Daarnaast zorgt meer groen voor meer beestjes. Ook goed voor de natuur, maar misschien ook meer overlast van ongedierte?

