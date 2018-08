Deel dit artikel:











Van Klinken uitgeschakeld op EK atletiek Jorinde van Klinken tijdens het EK (Foto: ANP)

Jorinde van Klinken is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale discuswerpen bij de EK atletiek in Berlijn.

De atlete van Groningen Atletiek noteerde in de kwalificatie een afstand van 54 meter en 33 centimeter. Ze werd daarmee negende in haar groep. De kwalificatie-eis was 58.50 meter.

Debuut De 18-jarige Van Klinken debuteerde bij de EK voor senioren. Ook de andere Nederlandse, Corrine Nugter, overleefde de eerste ronde niet. Lees ook: - Jorinde van Klinken pakt brons bij kogelstoten op WK jeugdatletiek