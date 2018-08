Hiltje Zwarberg uit Termunterzijl sleept NAM opnieuw voor rechter

Het leed leek geleden, maar niets is minder waar. Hiltje Zwarberg uit Termunterzijl is geen meter opgeschoten, ondanks een duidelijke uitspraak van de rechter in Assen.

Die bepaalde in november vorig jaar dat de NAM zijn ontruimde huis volledig moet herstellen. En daarmee leek het einde van een jarenlange strijd in zicht. Niets is minder waar.

Zwarberg stapt opnieuw naar de rechter. 'Wij zijn al maanden met de NAM in onderhandeling. We komen er gewoonweg niet uit. Dan moet de rechter nog maar een keer oordelen,' vindt Zwarberg.

Muurvast

De onderhandelingen met het gasconcern zitten muurvast. 'Onze aannemer heeft een offerte gemaakt, die heel realistisch is. De NAM denkt daar anders over. Er zit een gat tussen van zeker 60.000 euro. Dat is voor ons onoverbrugbaar.'

Niet haalbaar

Hij is er van overtuigd dat de NAM de zaak bewust traineert: 'Ze zeggen: 'wij gaan dit allemaal billijk, redelijk en ruimhartig oplossen'. Maar als je dan ziet wat er werkelijk gebeurt, dan zitten er gewoon enorme gaten in wat er wordt geboden. Daardoor is het niet haalbaar om de woning te herstellen.'

Huis verlaten

In december is het vier jaar geleden dat Zwarberg en zijn echtgenote in allerijl hun huis moesten verlaten. De woning is onveilig, concludeerden de NAM en de gemeente Delfzijl destijds. Sinds die tijd vertoeven ze in een huurwoning een dorp verderop.

Zoals het nu lijkt, gaat het nog lang duren voordat ze weer terug kunnen naar hun vertrouwde stekje aan het Termunterzijldiep. 'We zijn zo weer een jaar verder met dit gedoe, waar geen einde aan komt.'

Kort geding

Hoewel: zijn advocaat heeft de NAM nog een laatste kans gegeven om met een redelijk aanbod te komen. Dat loopt vrijdag aan het eind van de dag af. 'Als de NAM daar niet op ingaat, spannen we een kort geding aan. Het is jammer dat het zo moet, maar er is geen andere weg. En dan moeten we maar weer afwachten hoe dit verder gaat.'

De NAM komt later met een reactie, zo laat een woordvoerder weten.

