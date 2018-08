Deel dit artikel:











Hoe heter hoe beter: verkoop seksspeeltjes beleeft hoogtepunt Eric Idema in het magazijn (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Vooral de mini vibrators en de bondagesetjes vliegen over de toonbank. Erotiekshop EasyToys in Veendam heeft afgelopen maand 65 procent meer verkocht dan in juli vorig jaar. Dat zou te danken zijn aan de tropische temperaturen.

'Vooral de mannen shoppen meer', vertelt directeur Eric Idema. 'Die zien van alles rondlopen in korte rokjes en zwemkleding en dan stijgt de zin in seks.' Volgens Idema zijn juni en juli altijd wel goede maanden, omdat mensen dan spullen inslaan voor hun vakantie. 'Vooral producten die makkelijk zijn mee te nemen in een koffer, zoals de mini vibrator, doen het dan goed. Maar deze juli was echt weergaloos.' In het magazijn is het dan ook een drukte van belang. Er zouden zelfs mensen van kantoor bijspringen om alles op tijd bezorgd te krijgen.