Waterstoring in Krewerd is voorbij

In Krewerd heeft iedereen weer water. Het lek in de leiding was daar rond 13.30 uur gedicht.

84 huishoudens en bedrijven zaten zonder leidingwater. Waterbedrijf Groningen bevestigt dat het lek woensdagnacht is ontstaan.

Geen haast

'Een monteur is na de eerste melding gaan kijken', zegt woordvoerder Wianda Moltmaker. 'Hij concludeerde dat het water rustig uit de leiding stroomde. Er was dus geen acute haast bij. In dit soort gevallen is het beter om bij daglicht het lek te dichten, omdat je dan meer kunt zien.'

Het lek was rond 13.30 uur gedicht. Net als bij het lek in Winneweer ging het ook in dit geval om een spontane breuk, zegt Moltmaker.

Droogte

'Het zou kunnen zijn dat de droogte van de laatste tijd een rol speelt. De ervaring leert dat na zo'n periode de kans op leidingbreuk iets toeneemt, omdat de grond zich anders gaat zetten. Maar of dat nu ook het geval is, valt niet te zeggen.'

