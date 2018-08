Besluitvorming over uitbreiding melkfabriek maanden vertraagd

Niet Bedum maar de nieuwe gemeente Het Hogeland mag straks een beslissing nemen over de uitbreiding van de melkfabriek in het dorp. De besluitvorming is vertraagd.

De gemeente Bedum moet een deel van haar huiswerk over doen. Ook is er daarna tijd nodig om alle zienswijzen te beantwoorden. FrieslandCampina heeft de wens om uit te breiden in het dorp. Het concern wil de productiecapaciteit met circa één miljoen ton rauwe melk per jaar verhogen.

Betere onderbouwing

De Commissie Milieu Effect Rapportage (MER) heeft een onafhankelijk advies uitgebracht over het uitbreidingsplan. De Commissie adviseert om 'de effecten op het kanaal Boterdiep als zichtlijn en structuurdrager beter te onderbouwen'. Waarom een uitbreiding naar de oostkant het meest kansrijk is, moet beter omschreven worden ten opzichte van een uitbreiding naar de west of noordkant.

Plan aanpassen

De keuze voor de locatie moet uitgebreider toegelicht worden. Hierbij moet vooral aandacht aan het landschap en de cultuurhistorie besteed worden. De Commissie MER adviseert de gemeente dan ook het plan aan te vullen, zodat de raad een zorgvuldige afweging kan maken.

Maanden vertraging

De gemeente wil het advies opvolgen. Het besluit over het plan zal daarom niet meer door de huidige gemeenteraad genomen worden. 'We hebben meer tijd nodig. Dit advies vergt nieuwe rapportage. Die moet worden opgesteld door FrieslandCampina. Zodra we dat hebben zal de Commissie MER zich er opnieuw over uitspreken. Dit neemt twee tot drie maanden in beslag', vertelt wethouder Johannes de Vries.

Veertig zienswijzen

Naast het advies van de MER zijn er ook veertig zienswijzen ingediend op de plannen. De meeste bezwaren gaan over de omlegging van het kanaal Boterdiep die nodig is voor de uitbreiding van het zuivelpark.

'De overige zienswijzen gaan we nog niet beantwoorden. We willen eerst deze procedure doorlopen en het nieuwe advies van de Commissie MER hebben', zegt De Vries.

Fusie

Per 1 januari 2019 fuseert Bedum met De Marne, Winsum en Eemsmond tot de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Of het uitbreidingsplan onder een nieuw bewind nog wel doorgaat is nog niet bekend. 'Daar kan ik niks over zeggen. Dat is aan het nieuwe college', zegt wethouder De Vries.

