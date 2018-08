Deel dit artikel:











'Gedoe en gedonder' levert werkstraffen en voorwaardelijke celstraf op (Foto: Archief/RTV Noord)

Een ruzie in Bad Nieuweschans die op 4 januari uitmondde in een matpartij tussen drie personen, is door de politierechter in Groningen afgedaan met werkstraffen en een voorwaardelijke celstraf.

Een 40-jarige vrouw uit Bad Nieuweschans moet voor poging toebrengen zwaar lichamelijk letsel een werkstraf van honderd uur uitvoeren. Daarbij kreeg ze twee weken voorwaardelijke celstraf opgelegd. Ze sloeg haar overbuurman met een stuk ijzer na een slepende ruzie. De 39-jarige overbuurman kwam op die dag bij haar aan de deur. Hij klaagde over te weinig parkeerruimte voor zijn auto. Bij de vrouw sloegen na deze klacht de stoppen door. Ze greep een ijzeren deurdranger uit de woning. Daarmee sloeg ze de buurman twee keer tegen zijn lichaam. Hij kwam daardoor in de voortuin ten val. Getuigen De overbuurman stond op van de grond om zijn kleren af te vegen, maar kreeg ook nog een klap en een schop van de 41-jarige partner van de vrouw. Hij mepte terug. Dat zagen getuigen. 'Gedoe en gedonder' 'Er is al langer gedoe en gedonder tussen hen', zei de raadsman van de vrouw en haar partner. Bemiddelingsgesprekken tussen de drie mochten niet baten. De Schanskers deden aangifte tegen elkaar en belandden donderdag om beurten voor het hekje. 'Dat levert voor de heren tweemaal een eenvoudige mishandeling op', zei de officier. Ze eiste twintig uur werkstraf tegen de mannen. 'Gelijke monniken, gelijke kappen.' De rechter ging daarin mee.