Roep om hooi is groot: 'Als je nu een tekort hebt, is dat je eigen schuld'

De Groningse grasvelden leveren een stuk minder hooi dan in de afgelopen jaren. En dat is een probleem voor mensen die nu nog op zoek zijn naar grote hoeveelheden hooi.

Niet alleen wordt er minder geproduceerd, er is ook meer vraag. 'En boeren die hooi hebben, verkopen het nu niet', is de ervaring van manegehouder Louwe Mulder van de Hedde Jan Cazemier (HJC) Manege in Tolbert.

Mulder komt zelf overigens, net als andere manegehouders, niet in de problemen. De grootverbruikers hebben de zaakjes grotendeels voor elkaar. Het zijn mensen die van maand tot maand hooi kopen, die het moeilijk krijgen.

Hoe groot is het hooitekort?

Leverancier Eisse Ritsema, eigenaar van Ritsema Fourage uit Stitswerd, ziet dat de helft minder hooi van het land komt. 'De eerste snede is gelukt, maar de tweede mislukte. Er is niks gegroeid.'

De roep om hooi is ondertussen groot, terwijl het normaal in de zomer qua vraag rustig is: 'We krijgen nu bijvoorbeeld al verzoeken van Wildlands in Emmen. Anders is dat alleen in de winter', zegt Ritsema.

Het grasland sproeien is ondertussen geen optie op de zware kleigrond: 'Dat kan voor ons niet uit en daarnaast is het niet goed voor de structuur van het land. Dan scheurt het en droogt het nog sneller uit.'

Je moet vooruit kijken en afspraken maken Harm-Pieter Prins - Manegehouder

Maneges kijken vooruit

Een rondgang langs een aantal maneges in onze provincie leert dat de grootverbruikers weinig problemen hebben, doordat ze al ingespeeld hebben op de problemen.

'We zijn al jaren klant bij een boer, dus dat helpt', zegt Harm-Pieter Prins van manage Biessum in Delfzijl en Lipizza in Veendam. 'Direct toen het weer veranderde heb ik gebeld. Je moet vooruit kijken en afspraken maken. Als je nu een tekort hebt, is dat ook je eigen schuld.'

Ook The Horsefarm in Garnwerd heeft bestaande afspraken, maar maakt zich toch wat zorgen. 'We hebben vroeg besteld, maar ik vraag me af of dat genoeg is. We zijn nu al bezig met de wintervoorraad. Misschien moet ik nog wat bijbestellen, al zal de prijs dan wel gestegen zijn.'

Zelf produceren

Als je zelf graslanden hebt, ben je minder afhankelijk van de handel. Dat is ook een strategie voor een aantal maneges.

De Vennehoeve in Meeden onderschrijft dat: 'Je moet jaren vooruit denken, want een paard eet zo'n zes kilo per dag. In het verleden stond het hier helemaal vol met gekochte balen, maar nu heb ik minder paarden. Daarom produceer ik zelf op eigen land.'

[Louwe Mulder - Manegehouder:Je kunt maar beter iets te veel hebben, dan te weinig]

'Ik heb zelf acht hectare, daar ben ik heel blij mee', zegt Louwe Mulder. Hij heeft genoeg tot aan het voorjaar en de Tolberter manegehouder koopt wanneer hij kan: 'In het voorjaar heb ik al een kuil met voer niet te duur gekocht. Je kunt maar beter iets te veel hebben, dan te weinig.'

Hoge prijzen

De wet van vraag en aanbod gaat wel op nu er minder hooi is. 'De prijs in Nederland is nu zo'n tien tot twintig procent hoger', zegt leverancier Ritsema daarover.

Maar hij wijst ook naar het buitenland. 'In Scandinavië zijn er nog veel grotere problemen. Daar is de prijs wel drie keer over de kop gegaan.' Vanwege die prijs is er ook een export van Nederlands hooi op gang gekomen.

Hooibalen gestolen

Ook Mulder kijkt naar Zweden en hoopt niet dat zulke taferelen overwaaien. 'Ze jatten het daar gewoon uit de schuren en van het land.'

En de export is geen goed teken zegt hij: 'Partijen kopen het hier gewoon op en dan komen wij hier ook in nood. Dan krijg je automatisch schaarste.'

Hopen op...

De meeste grootverbruikers zitten dus wel goed. Voor anderen zal hooi wat duurder worden en is het wellicht zoeken naar alternatieve leveranciers.

Toch sluit manegehouder Mulder positief af: 'Ach, als het hier nog wat meer regent, kan het ook wel weer meevallen.'

Lees ook:

- 'Als je wat hooi op internet zet, is het meteen verkocht'

- Boeren niet meteen uit de problemen als het weer gaat regenen