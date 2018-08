Het activistische Russische kunstcollectief Pussy Riot komt naar Groningen. Op maandag 28 januari staan ze in De Oosterpoort met hun muziektheaterproject Riot Days.

De voorstelling is gebaseerd op de arrestatie van drie leden van Pussy Riot in Moskou, in februari 2012. Ze voerden in een kerk protest tegen president Poetin. Twee van de drie leden kwamen in een strafkamp terecht. Een jaar later kregen ze amnestie.

WK-finale verstoord

Pussy Riot kwam deze zomer nog in het nieuws toen vier leden tijdens de finale van het WK voetbal het veld oprenden.