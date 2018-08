Deel dit artikel:











Grootste verschil in huizenprijzen tussen Groningen en rest van het land sinds 2005 Gemiddeld kostte een woning in Groningen in het tweede kwartaal iets meer dan 201.000 euro. (Foto: Jos Schuurman/FPS (archief))

Dat de gemiddelde huizenprijzen in onze provincie een stuk lager liggen dan in de rest van het land wisten we al. Maar dit verschil is in het tweede kwartaal van dit jaar het grootst in ruim dertien jaar tijd: 24,3 procent.

Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster. Gemiddeld kostte een woning in Groningen in het tweede kwartaal iets meer dan 201.000 euro. In de rest van het land gemiddeld kostte een huis in dezelfde periode ruim 265.000 euro. In verhouding goedkoopst Daarmee zijn woningen hier in verhouding het goedkoopst van het land. In Friesland (210.000 euro) en in Zeeland (216.000 euro) zijn de huizenprijzen net iets minder goedkoop. De duurste provincie is Noord-Holland, waar je gemiddeld meer dan 370.000 euro neertelt voor een woning. Lees ook: - NVM: Woningmarkt blijft krap in Stad, alleen nog ruime keus in Noordoost-Groningen

