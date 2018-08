'Thuis hebben we elkaar een flinke groepsknuffel gegeven'

Omstanders schieten te hulp, vlak nadat de auto op de kop in het water is beland. (Foto: De Vries Media)

Toen er woensdag naast de Borgesiusweg tussen Wedde en Oude Pekela een auto op de kop in de sloot terechtkwam, bedachten vier omstanders zich niet en grepen in. Donderdag werden de redders in het zonnetje gezet.

Op één van de redders na - hij viert thuis zijn verjaardag - zijn alle betrokkenen een dag na het ongeluk uitgenodigd op het gemeentehuis in Wedde. De meest dankbare persoon is zonder twijfel de bestuurder zelf. Samen met zijn vrouw en dochters wil hij zijn redders nogmaals bedanken.

Vier man de sloot in

'Ik weet nog hoe ik eraan kwam rijden en er al een paar mensen stonden te kijken wat er was gebeurd', blikt omstander Pieter Roelfsema terug. 'Vervolgens zijn we met vier man in de sloot gestapt en hebben we de bestuurder uit de auto gehaald.'

Harry Smid was één van de drie anderen die een helpende hand toestak. 'Door de auto in de sloot wat te draaien en omhoog te tillen, kon de achterdeur open', weet hij nog. 'De bestuurder was al naar de achterbank geklommen en kon er zo uit. Ik ben blij dat het is goed gekomen.'

Lucht happen

De bestuurder die met zijn auto op de kop in de sloot belandde, spreekt zelf van een vreselijke ervaring'. 'Ik klom, nadat ik in de sloot was beland, snel naar de achterbank om naar lucht te happen. De voorkant van de auto lag al gauw onder water', vertelt hij.

'Het was donker en je ziet dat het water steeds hoger komt te staan. Ik had zelf geen idee van de tijd, maar hoorde dat ik in total zo'n zes minuten in het water lag. Gelukkig schoten een aantal helden te hulp.'

Groepsknuffel

De dochters van de bestuurders waren naar eigen zeggen in shock toen ze hoorden wat hun vader was overkomen. 'Toen hij weer thuis en gedoucht was, hebben we elkaar een flinke groepsknuffel gegeven', zegt één van de meiden.

Burgemeester Giny Luth van Westerwolde hoort de warme woorden met een brede glimlach aan. 'Ik krijg er kippenvel van als je twee van die prachtige meiden hoort vertellen hoe blij ze zijn dat het goed is afgelopen. Ze hebben hun vader gelukkig nog', stelt ze tevreden vast.