Steeds minder water in het IJsselmeer: toch een sproeiverbod voor boeren? Komt er toch een sproeiverbod? (Foto: Jannes Wiersema (bewerkt door RTV Noord))

Het waterpeil in het IJsselmeer is de afgelopen week sneller gezakt dan vooraf was gedacht.Dat komt vooral door verdamping van het oppervlaktewater.

Waterschappen mogen nog steeds IJsselmeerwater gebruiken maar dat gaat mogelijk veranderen, zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. De waterschappen overleggen donderdagmiddag met Rijkswaterstaat in Lelystad of de droogtemaatregelen moeten worden aangescherpt. Toch een beregeningsverbod? Dat zou kunnen betekenen dat ook in de provincie Groningen de boeren toch te maken krijgen met een gedeeltelijk beregeningsverbod. Tot nu toe is dat niet het geval, met uitzondering van de melkveehouders rondom Grootegast. Dat gebied valt onder Wetterskip Fryslân. Het Friese waterschap besloot twee weken geleden wél een beregeningsverbod voor grasland in te stellen, in tegenstelling tot Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. Deze twee waterschappen hebben de boeren in hun gebied wel opgeroepen alleen tussen zes uur 's avonds en tien uur 's ochtends te sproeien. Lees ook: - Voorlopig geen beregeningsverbod voor Groningse boeren