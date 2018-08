Buurtwacht Hoogezand is gestopt: 'We slapen allemaal weer rustig'

De buurtwacht in de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand is ermee opgehouden. Vrijwilligers 's liepen een week lang 's nachts patrouille om te voorkomen dat er nieuwe brandjes werden gesticht.

Nu er camera's hangen en er bovendien een verdachte is aangehouden, zit hun werk erop. 'We zijn nog wel alert met z'n allen, maar de rust is aardig teruggekeerd in de wijk. We slapen allemaal weer rustig', zegt Doedie van Dijk, de oprichter van de buurtwacht.

Politie

De buurtwacht is er mede op verzoek van de politie mee gestopt. 'We willen ze niet in de weg lopen en dwars zitten met het onderzoek. Ze laten zich momenteel goed zien in de buurt.'

Er zit een 43-jarige man vast, die wordt verdacht van brandstichting in de kelder van een flat aan de Ferdinand Bolstraat. Of hij verantwoordelijk is voor de andere branden in de buurt, wordt onderzocht. In de wijk gingen meerdere auto's, een bedrijfsbus en een container in vlammen op.

'Hij is aangehouden voor één brand, dat wil niet zeggen dat hij ook de pyromaan is', zegt Van Dijk.

Veilig gevoel

Volgens hem is het werk van de buurtwacht niet voor niets geweest. 'Zeker de ouderen in de omgeving vonden het erg fijn dat we 's nachts rondliepen. Dat gaf ze een veilig gevoel.'

Lees ook:

- Lid bewonerscommissie is verdachte van brand in flat Hoogezand

- Een nacht met de buurtwacht: 'Het is gekkenwerk, je gaat overal wat in zien'

- Camera's moeten branden in Hoogezand een halt toeroepen