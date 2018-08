Zes jaar cel voor gewelddadige berovingen studentes

Voor het beroven van drie buitenlandse studentes in de Groningse wijk Selwerd moet een 34-jarige man zes jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank donderdag.

De man gebruikte bij de berovingen veel geweld en probeerde een van zijn slachtoffers ook te verkrachten. Het gaat om een getraumatiseerde vluchteling uit Rwanda, zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Poging tot verkrachting

Op 12 augustus vorig jaar sloeg de man toe in een studentenflat aan de Duindoornstraat. Hij klopte op de deur van de kamer van een Chinese studente en toen ze open deed, drong de man de kamer binnen. Hij pakte haar bij de keel, legde een hand op haar mond toen ze gilde en eiste geld. Met vijf euro en een paar munten ging de man ervandoor.

Begin februari werd een buitenlandse studente in de portiek van een flat aan de Kornoeljestraat slachtoffer van de man. Ook van haar eiste hij geld en hij dreigde haar neer te steken als hij niks kreeg. De vrouw had niks bij zich, maar was zo bang dat ze hem meenam naar haar kamer, waar ze vijftig euro had liggen. Toen hij dat had, probeerde de man haar in een washok te verkrachten.

Achtervolging

Tien dagen later werd een Moldavische studente bij een flat aan de Esdoornlaan slachtoffer. De man greep haar van achteren vast toen ze bezig was de voordeur te openen en probeerde haar rugtas af te pakken. De vrouw verzette zich en kreeg toen meerdere vuistslagen in het gezicht. Een flatbewoner die haar hoorde schreeuwen ging achter de man aan toen die met haar tas wegrende. Die man werd daarna zelf ook bedreigd: de overvaller dreigde hem neer te schieten als hij zijn achtervolging niet staakte.

Dna

Bij alle drie de berovingen werd dna-materiaal van de man gevonden. Ook voldoet hij volgens de rechtbank aan de beschrijvingen van de slachtoffers en meerdere getuigen. De advocaat van de overvaller vroeg vrijspraak en maakte kanttekeningen bij de betrouwbaarheid van het dna. De rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De man is ook veroordeeld om bijna 1.200 euro schadevergoeding aan de Moldavische studente te betalen.

Getraumatiseerd

De overvaller heeft in zijn jeugd in Rwanda en later in Congo gruwelijke dingen meegemaakt, blijkt uit onderzoek door een psycholoog. Hij heeft er een blijvende posttraumatische stressstoornis aan overgehouden en is ook verslaafd aan cocaïne.