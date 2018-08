Waterdruk is weer normaal, maar nog steeds geldt: zuinig aan

Waterbedrijf Groningen heeft de druk op het leidingnet weer verhoogd naar het normale niveau.

In verband met de aanhoudende droogte besloot het waterbedrijf twee weken geleden de leidingdruk te verlagen.

Code blauw

De situatie is dus nu weer normaal, maar dat betekent niet dat de zorgen voorbij zijn, woordvoerder Wianda Moltmaker: 'Er valt nu weliswaar wat neerslag, maar de droogte is zeker niet voorbij. 'Code blauw' blijft dus van kracht. Dat betekent dat we iedereen nog steeds oproepen zuinig aan te doen met water, zeker op de piekmomenten.'

Lees ook:

- Officieel watertekort: het blijft nog weken droog