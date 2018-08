De drank vloeit na honderd jaar nog rijkelijk bij Frans Muthert

Voor slijterij Frans Muthert in Musselkanaal nadert het honderdjarig jubileum. (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

De eerste Muthert kwam vermoedelijk in 1821 Groningen binnenvaren. Bijna twee eeuwen later viert nazaat Aeilke Muthert met vrouw Marleen Kamphuijs en zoon Tom-Roderick het honderdjarig jubileum van Slijterij Frans Muthert.

Nee, dat hij hier zou zitten, had Tom-Roderick Muthert ook niet verwacht. Met de masters Bedrijfskunde en Marketing op zak verliet hij de Rijksuniversiteit Groningen. Hij ging zijn geluk beproeven in de Randstad.

Na anderhalf jaar de toetjesfabrikant Danone te hebben gediend, kon hij de lokroep niet weerstaan. De familiezaak Slijterij Frans Muthert in Musselkanaal speelde een te grote rol in zijn leven.

'Ik werkte fulltime voor Danone, maar was daarnaast op steeds meer avonden bezig voor de webshop van de zaak', zegt hij.

'En wanneer we op een whiskyfestival stonden, nam ik niet alleen de middag ervoor vrij, maar ook de ochtend erop, zodat ik hier kon zijn. Toen het honderdjarig jubileum in zicht kwam en we daarvoor plannen aan het smeden waren, hakte ik de knoop door. Ik wilde gaan ondernemen.'

Betrokken nazaten

Vader Aeilke Muthert en moeder Marleen Kamphuijs zijn er blij mee. Want een vierde telg Muthert in de zaak stemt hen trots. 'En onze andere kinderen Maurits en Elisabeth zijn ook erg betrokken', legt Kamphuijs uit.

'Maurits denkt mee en Elisabeth zegt bijvoorbeeld bij het ontwerp van onze jubileumkaart: 'Heeft de afbeelding wel voldoende pixels?' Tja, dat zijn zaken waar wij niet zo snel aan denken.'

De naam Muthert is door de slijterij onlosmakelijk aan Musselkanaal verbonden. De familie heeft zelf research verricht naar de oprichting van de winkel. In 1918 begint grootvader Aeilke Muthert een kruidenierszaak, zoon Frans zet de zaak voort, en bouwt de zaak in de jaren '60 om tot zelfbedieningszaak.

Het zijn pioniersjaren, want de ontwikkelingen volgen elkaar dan in een rap tempo op. De supermarkt doet zijn entree en dat zet Frans aan het denken. Hij bouwt de zelfbedieningszaak om tot een groot- en kleinhandel in alcoholische dranken.

Noodlot

Maar dan slaat het noodlot toe. In het najaar van 1976 wordt longkanker bij Frans Muthert geconstateerd. In november 1977 overlijdt hij. Zijn vrouw Ina zet de zaak voort. Aeilke Muthert studeert dan nog in Groningen.

'Hij kwam voor de keuze te staan: blijf ik in Groningen of help ik mijn moeder?', zegt Kamphuijs. 'Aeilke besloot zijn moeder bij te staan.'

Onder diens leiding ontwikkelt de slijterij zich tot de zaak die het vandaag de dag is. Van alleen de winkel kan de familie Muthert niet meer leven, daarvoor is de markt teveel veranderd.

'We hebben sinds een aantal jaren een webshop', legt Aeilke Muthert uit. 'We zijn gespecialiseerd in whisky. Klanten bestellen via de webshop uit alle hoeken van Nederland en daarbuiten. En de webshop brengt ook leuke dingen met zich mee.'

Webshop lokt klanten

Aeilke vertelt vol geestdrift over de klant uit Brussel, die al enige tijd verschillende soorten whisky's bestelde, en een nieuwe bestelling even kwam ophalen.

Of over de klant uit Akersloot die de trein naar Emmen nam, vervolgens op de bus stapte om daarna in de winkel een kijkje te nemen en zijn favoriete drank uit te zoeken. 'Hij dacht dat Musselkanaal niet zo lang reizen was', lacht Muthert.

Muthert wil ermee zeggen: de webshop zorgt voor een omgekeerd effect. De online koper wil ook weten wat voor winkel Slijterij Frans Muthert is, en neemt vervolgens zelf een kijkje.

Koopdorp Musselkanaal

Dat een winkel als Frans Muthert het zo lang volhoudt, heeft ook te maken met die andere Musselkanaalster zaken die klanten van heinde en verre trekken. 'Er zijn wel eens mensen bij ons in de zaak die daarna naar Juwelier Luitjens of naar Modehuis Westen gaan, of andersom', zegt Aeilke Muthert.

'Daarnaast staan we met onze whisky's ook weleens op koopzondag bij Westen in de zaak. Zulke zaken in hetzelfde dorp, dat werkt zeker mee.'

Op 31 augustus viert slijterij Frans Muthert haar jubileum met een feest voor genodigden. Een dag later vindt het Frans Muthert Festival plaats. Het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal besteedt middels een expositie ook aandacht aan een eeuw Muthert in Musselkanaal.