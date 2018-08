Studenten krijgen onterecht betaalde bemiddelingskosten terug

Zestien studenten krijgen van een vastgoedmakelaar in Groningen onterecht betaalde bemiddelingskosten terug. Dit besliste de rechter in Groningen donderdagmiddag.

De makelaar had de kosten nooit in rekening mogen brengen, omdat die zijn berekend bij zowel de huurder als verhuurder. Dit heet volgens juridische termen 'dienen van twee heren'.

Elfduizend euro

De studenten krijgen gezamenlijk in totaal bijna elfduizend euro terug van het makelaarskantoor. Ze bundelden hun krachten via Steunpunt Bemiddelingskosten. Dat steunpunt werd in leven geroepen toen het klachten bleef regenen over de dubbele kosten.

Het steunpunt verzamelde de klachten en de studenten kregen in de procesvoering financiële ondersteuning. En met succes, zo bleek vandaag.

Geen gehoor aan klachten

De makelaar gaf jarenlang geen gehoor aan de klachten van de studenten. De eigenaar van het makelaarskantoor ging samen met een collega-makelaar en verschool zich achter de nieuwe onderneming als 'geen contractpartij'.

Op die manier werd volgens de rechter misbruik gemaakt van het identiteitsverschil. 'De eerdere onderneming is voortgezet in een nieuwe onderneming om vorderingen te ontlopen', was de lezing.

Niets veranderd

De rechter kwam tot het oordeel omdat het adres van het makelaarsbedrijf in kwestie hetzelfde bleef, net als het briefpapier, het logo en het telefoon- en rekeningnummer. Ook aan de werkzaamheden veranderde in wezen niets.

Het makelaarskantoor verweerde zich nog door te stellen dat de vorderingen van deze studenten waren verjaard. Maar ook dat argument legde de rechter naast zich neer.

Lees ook:

- Stadsbestuur: 'Betaal geen bemiddelingskosten en doe aangifte'

- Studenten naar rechter voor 'onterecht betaalde bemiddelingskosten'

- Stad betaalt voor proces tegen bemiddelingsbureaus

- Bemiddelingsbureaus maken misbruik van kwetsbaarheid huurders