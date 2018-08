Schiermonnikoog bereidt zich voor op zwaar weer

Ook op Schiermonnikoog wordt zwaar weer verwacht. Het KNMI heeft voor de Waddeneilanden code oranje afgekondigd.

Er worden zware windstoten verwacht die een snelheid kunnen bereiken van 110 kilometer per uur. Vanaf 18:00 uur gaat de waarschuwing in.

Op camping De Oorsprong hebben ze daarom alvast maatregelen genomen. 'De laatste keer dat er dit weer voorspeld was met gasten hebben een aantal tenten de storm niet overleefd. We hebben nu alles goed vastgemaakt met sjorbanden voor een trekker. Dus alles is stevig vastgemaakt', zegt campingeigenaar Marieke Blaauwwiekel.

Gewaarschuwd

Blaauwwiekel is bij de gasten langs geweest om hen te waarschuwen. Er staan momenteel twintig tenten op het terrein.

Ook een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er extra alertheid op het eiland is vanwege de voorspelling. Het advies is om zoveel mogelijk alles vast te zetten.

De veiligheidsregio Friesland laat weten dat door de droogte bomen extra kwetsbaar zijn en dat de storm tot overlast en schade kan leiden.

