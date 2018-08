Toptalent van Donar beleeft een bijzondere en drukke zomer

Basketballer Rienk Mast gaat als een speer. De 17-jarige speler van Donar won dit jaar al twee prijzen met zijn club en het afgelopen weekend werd hij als aanvoerder ook nog eens Europees kampioen in de B-divisie met Oranje onder achttien jaar.

Hoewel deze prestatie nog nooit eerder geleverd was door Oranje, had Rienk Mast in de Macedonische hoofdstad Skopje maar weinig tijd om de titel te vieren.

'36 uur wakker'

'We waren om elf uur ('s avonds - red.) klaar met de wedstrijd. Daarna nog de prijsuitreiking, dus we waren uiteindelijk pas rond twaalf uur in het hotel. Snel douchen, en ze hadden ergens bij een bar een feestje geregeld. Daar hebben we uiteindelijk gewoon wat gegeten. En toen moesten we al om drie uur naar het vliegveld voor de terugreis, dus ik heb die nacht niet geslapen. Volgens mij ben ik uiteindelijk 36 uur wakker geweest ofzo.'

De kampioensbeker

Mast heeft als aanvoerder de kampioensbeker mee naar huis gekregen, maar waar de prijs uiteindelijk terecht komt, is nog een vraagteken.

'Ik heb er niks over gehoord'

'Ik had eigenlijk verwacht dat die bij de NBB (red.Nederlandse Basketball Bond) zou komen te staan, maar ik heb er niks over gehoord. Als captain heb ik hem dan maar meegenomen. Dus dan krijgt hij hier een mooi plekje, totdat ik er misschien iets van hoor en anders niet.'

Derde prijs

De Europese titel is niet de enige prijs voor Mast dit jaar. Hij won ook nog de beker en het landskampioenschap met Donar. Toch is deze prijs wel extra speciaal.

'Heel mooie prijs'

'Dit is natuurlijk met mijn leeftijdsgenoten en ik kan hier heel veel bijdragen aan het team, ook als captain, dus ik vind dit wel een heel mooie prijs. Natuurlijk is het ook heel mooi om eerste te worden van Nederland met Donar, maar dat is ook met oudere mannen. Het is wel mooi om met leeftijdsgenoten kampioen te worden.'

Korte vakantie

Mast heeft maar kort vakantie, want over twee weken moet hij alweer aan het werk met Donar. En dan heeft hij in die tijd ook nog eens rijlessen.

Spoedcursus rijbewijs

'Door het jaar heen heb ik eigenlijk vrij weinig tijd en ik wil wel mijn rijbewijs halen. Dus ik heb het nou zo gepland bij de ANWB dat ik vier uur per dag een spoedcursus ga volgen, zodat ik in een korte periode mijn lessen kan volgen en dan mijn rijbewijs kan halen.'

'Voelt als vakantie'

'En dan beginnen we de 27ste (augustus - red.) weer. Ik heb misschien niet echt vakantie, maar vrij van school en vrij van basketbal voelt voor mij ook al wel als vakantie.'

Champions League

Mast kijkt ook alvast vooruit richting komend seizoen. 'We moeten nog zien hoe we als team kunnen presteren en hopen dat we de Champions League kunnen halen.'

'Meer speelminuten'

'Coach Braal heeft met mij gesproken na volgend seizoen en die heeft ook gezegd dat ik waarschijnlijk sowieso in de eredivisie meer speelminuten zal krijgen. Voor de rest moeten we maar kijken hoe ik me ontwikkel', besluit Mast.

Groene Uilen

De eerste oefenwedstrijd van Donar is op zaterdag 1 september in Uithuizen tegen De Groene Uilen.

