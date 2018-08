'Wat is er gebeurd met de nuchtere Groninger?' Er zit zo veel emotie'

Onlangs was er commotie over een tweet van burgemeester Wil Houben van de Limburgse gemeente Voerendaal. Hij schreef dat hij niet goed snapt hoe 'heel Nederland zich door een paar Groningers haar gasrijkdom laat afnemen'. Lou Beeren, een Limburgse Groninger, begrijpt hem wel.

'Ik denk dat Houben iets reflecteert van het gevoel van: 'Ja, hallo! Die bevingen bij jullie? Wij hebben wel wat anders voor de kiezen gehad hier.' Dat voel ik erin. En daar heb ik wel begrip voor', zegt Beeren. Hij is geboren in de Limburgse mijnstreek en woont sinds 1982 in Groningen, toen hij een baan kreeg bij Philips.

Meer relativeren

Volgens de 78-jarige industrieel ontwerper moeten de Groningers meer relativeren.

'In Limburg zijn bijna 1500 doden gevallen door ongelukken in de mijnen', zegt Beeren. 'Dan heb ik het nog niet eens over de slachtoffers die later zijn overleden door stoflongen. Onder wie ook mijn vader die jarenlang in de mijnbouw heeft gewerkt. Laat ze daar eens naar kijken.'

Ik kan er niet bij dat mensen zeggen dat de NAM een criminele organisatie is Lou Beeren - Limburgse Groninger

'Wat is er gebeurd met de nuchtere Groninger?', vraagt Beeren zich af. 'Er zit zo veel emotie bij de mensen. Sommigen zijn zelfs agressief. Maar ze praten het elkaar ook aan. Ik kan er niet bij dat mensen zeggen dat de NAM een criminele organisatie is. En het Rijk zal echt wel haar best doen voor Groningen. Maar het is ook gewoon een complex dossier.'

Ondanks zijn uitspraken wil Beeren benadrukken dat hij de aardbevingsproblematiek in Groningen niet wil bagatelliseren. 'Ik vind het heel vervelend wat hier gebeurt. Dat mensen voor het slapen gaan in angst zitten of ze wel veilig zijn', zegt hij.



Op de barricades

Tegelijkertijd is Beeren ook vol lof over de Groningers.

'Ik begrijp wel dat de Groningers op de barricades gaan en voor zichzelf opkomen. Dat hadden de Limburgers misschien ook moeten doen, maar die waren misschien wel te betrokken bij de mijnen. En misschien speelde de Katholieke kerk daarin ook wel een rol.'

'De Limburgers voelden zich heel erg betrokken bij de mijnbouw. Ik heb hier nog een boek van 50 jaar staatsmijnen, dat is één groot hoeraboek.'

Boterham

De mijnen in Limburg zorgden voor veel werkgelegenheid.

'Het was hun boterham. Veel mensen waren daar ook nog best trots op. De mijnen zorgden ook best goed voor het personeel. Er werden hele woonwijken gebouwd, voor ontspanning werd gezorgd. Ze hadden beter alle Groningers aandeelhouders kunnen maken van de NAM, zodat ze hadden meegeprofiteerd.'

Van elkaar leren

Burgemeester Houben komt volgende maand naar Groningen, daartoe uitgenodigd door zijn collega Marijke van Beek van Eemsmond. Volgens Beeren zou het een goed idee zijn als er een aantal Limburgers in zijn spoor meereizen, om in gesprek te gaan met Groningers.

'Dat zou helemaal niet zo slecht zijn. Laten we eens de diepte ingaan over wat er allemaal is gebeurd, hier en in Limburg. Ik denk zeker dat er een heleboel te leren valt van elkaar.'

