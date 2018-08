Gemeente gooit drugspand op slot

Een drugspand in Tweede Exloërmond gaat drie maanden op slot. (Foto: Flickr/Martius (Creative Commons))

Een drugspand in Tweede Exloërmond gaat drie maanden op slot. Dat heeft de gemeente Borger-Odoorn besloten.

In juni werden in het huis aan het Zuiderdiep meer dan 1300 hennepplanten gevonden. De kwekerij kwam aan het licht nadat twee Utrechters werden betrapt met zakken hennepafval in de auto. Ze hadden een sleutel van het inmiddels gesloten pand. Ook de bewoner van het huis werd toen aangehouden.

De sluiting van het pand moet drugscriminaliteit tegengaan. Ook moet het de veiligheid in de samenleving vergroten. Bij hennepkwekerijen is een verhoogd brand- en explosiegevaar.

