Jaarlijks doen er tienduizenden liefhebbers aan mee: Coach van het Jaar van het Dagblad van het Noorden. Tijdens het spel stel je je eigen team van eredivisiespelers samen en kun je punten verdienen met hun prestaties in de echte competitie.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Iedereen is voetbalcoach

Aan de wieg van het enorme succes van Coach van het Jaar staat onder meer het sportgeweten van Groningen, Dick Heuvelman. Hij vertelt hoe hij op het idee kwam van het spel, hoe het kan dit het nog steeds populair is en meer.

2) Storm op komst

Het is Code Oranje, ook deels in onze provincie, kans op zware windstoten maar vooral ook veel regen. Je zult maar op de camping staan nu. Beppie neemt er een kijkje.

3) Tafeltennis loopt gevaar door beving

Bij tafeltennisvereniging Midstars in Middelstum zitten ze met de handen in het haar. Het seizoen begint bijna, maar het is nog maar de vraag of de club de kantine kan gebruiken. Volgens Midstars is er acuut gevaar ontstaan omdat de bevingsschade afgelopen week een stuk groter is geworden.

4) Vinyl is hot

Ze leggen de muzikale dynamiek van De Biotoop in Haren vast op een ouderwetse vinyl plaat: De Biotape. Alleen daar moeten ze nog wel wat geld voor bij elkaar sprokkelen via Crowdfunding.

5) Groningse band groot op Cuba?

De Groningse coverband The Richards overkwam iets bizars. Ze kennen elkaar van de Pabo en spelen 10 jaar later nog steeds samen op feesten en partijen. Dan verwacht je niet ineens met een Instagram foto van je band op een levensgroot schilderij te staan op een expositie in de Cubaanse hoofdstad Havana.